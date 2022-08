Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 40,29 EUR zu. Kurzfristig markierte die Deutsche Post-Aktie bei 40,34 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 39,65 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Post-Aktien beläuft sich auf 1.431.575 Stück.

Bei 61,38 EUR markierte der Titel am 01.09.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,36 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Post-Aktie. Bei 33,44 EUR fiel das Papier am 13.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 20,48 Prozent würde die Deutsche Post-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 58,05 EUR.

Am 05.08.2022 lud Deutsche Post zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Das EPS belief sich auf 1,17 EUR gegenüber 1,02 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 24.029,00 EUR – ein Plus von 23,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Post 19.473,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 08.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 07.11.2023.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Post im Jahr 2021 4,11 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Post-Aktie

Deutsche Post-Aktie stärker: Prognosen im zweiten Quartal übertroffen

Juli 2022: Experten empfehlen Deutsche Post-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Deutsche Post-Aktie: DHL setzt Ausbau ihres Packstation-Netzes fort

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Post AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com