Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post tendiert am Mittag um Nulllinie

Die Deutsche Post-Aktie zeigte sich um 15.07.2022 12:22:00 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 35,61 EUR an der Tafel. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Post-Aktie bei 36,09 EUR. In der Spitze büßte die Deutsche Post-Aktie bis auf 35,48 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 35,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 904.082 Deutsche Post-Aktien umgesetzt.

Am 01.09.2021 markierte das Papier bei 61,38 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Post-Aktie derzeit noch 41,98 Prozent Luft nach oben. Bei 33,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Post-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 58,66 EUR aus.

Deutsche Post veröffentlichte am 03.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Deutsche Post hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,08 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,94 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,79 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22.593,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 18.860,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Deutsche Post am 05.08.2022 vorlegen. Deutsche Post dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Post einen Gewinn von 4,11 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

