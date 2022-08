Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Montagmittag höher

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Post-Papiere um 12:22 Uhr 0,4 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Post-Aktie bei 40,39 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 40,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Post-Aktien beläuft sich auf 336.685 Stück.

Bei 61,38 EUR erreichte der Titel am 01.09.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Deutsche Post-Aktie damit 34,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 33,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Post-Aktie 20,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 58,05 EUR an.

Am 05.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,17 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,02 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 24.029,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19.473,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 08.11.2022 dürfte Deutsche Post Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 07.11.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 4,11 EUR je Aktie in den Deutsche Post-Büchern.

