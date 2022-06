Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post gewinnt am Vormittag an Boden

Die Deutsche Post-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 24.06.2022 09:22:00 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 35,39 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Post-Aktie bis auf 35,51 EUR. Bei 35,28 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 92.058 Deutsche Post-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.09.2021 bei 61,38 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Post-Aktie 42,35 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.06.2022 (33,44 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Post-Aktie 5,82 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 60,12 EUR an.

Deutsche Post gewährte am 03.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,08 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Post einen Gewinn von 0,94 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Post im vergangenen Quartal 22.593,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Post 18.860,00 EUR umsetzen können.

Deutsche Post dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 05.08.2022 präsentieren. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Deutsche Post möglicherweise am 01.08.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,01 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

