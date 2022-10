Deutsche Post Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Deutsche Post

Die Deutsche Post-Aktie notierte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 35,94 EUR. In der Spitze fiel die Deutsche Post-Aktie bis auf 35,84 EUR. Bei 36,01 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 79.010 Deutsche Post-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 58,31 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2021). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,37 Prozent hinzugewinnen. Bei 29,68 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Deutsche Post-Aktie im Durchschnitt mit 56,04 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Post am 05.08.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,17 EUR, nach 1,02 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 24.029,00 EUR – ein Plus von 23,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Post 19.473,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Deutsche Post wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 08.11.2022 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 07.11.2023.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,11 EUR je Deutsche Post-Aktie belaufen.

