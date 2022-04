Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Donnerstagnachmittag nahezu unbewegt

Die Deutsche Post-Aktie zeigte sich um 16:22 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 40,47 EUR an der Tafel. Bei 41,32 EUR markierte die Deutsche Post-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Deutsche Post-Aktie sank bis auf 40,37 EUR. Mit einem Wert von 40,74 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.415.595 Deutsche Post-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 61,38 EUR erreichte der Titel am 01.09.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Deutsche Post-Aktie ist somit 34,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (38,49 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Post-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 63,41 EUR.

Am 09.03.2022 hat Deutsche Post die Kennzahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,42 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,08 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Post 23.380,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19.116,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2022 dürfte Deutsche Post am 03.05.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2023-Bilanz können Deutsche Post-Anleger Experten zufolge am 03.05.2023 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,11 EUR je Deutsche Post-Aktie belaufen.

