Deutsche Post Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Deutsche Post

Das Papier von Deutsche Post befand sich um 29.06.2022 12:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 35,74 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Post-Aktie bis auf 35,57 EUR. Bei 35,62 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 1.034.178 Deutsche Post-Aktien umgesetzt.

Bei 61,38 EUR markierte der Titel am 01.09.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 41,77 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 33,44 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Post-Aktie 6,88 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Post-Aktie bei 59,12 EUR.

Deutsche Post ließ sich am 03.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,08 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,94 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,79 Prozent auf 22.593,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18.860,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 05.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Deutsche Post-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 01.08.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,01 EUR je Deutsche Post-Aktie.

