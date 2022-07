Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel um 01.07.2022 16:22:00 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 19,12 EUR. Bei 19,21 EUR markierte die Deutsche Telekom-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 18,89 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 4.446.843 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 01.06.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,31 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 0,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 14,47 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 32,15 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 24,17 EUR.

Deutsche Telekom ließ sich am 13.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,45 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,25 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Telekom im vergangenen Quartal 28.023,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Telekom 26.390,00 EUR umsetzen können.

Am 11.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Deutsche Telekom veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 10.08.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 1,40 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Deutsche Telekom-Aktie: Was Analysten im Juni vom Papier halten

Telekom-Aktie gibt nach: Cellnex bietet Telekom wohl Beteiligung bei Funkturm-Verkauf - Telekom und Vodafone verlängern Glasfaser-Kooperation

US-Index S&P 500 bricht kritische Schwelle: Die Folgen für Investoren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com