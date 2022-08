Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag in Grün

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 02.08.2022 16:22:00 Uhr 1,2 Prozent auf 18,88 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 18,93 EUR. Bei 18,72 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 3.261.778 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Bei 19,39 EUR markierte der Titel am 04.07.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 2,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 14,47 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 30,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 24,72 EUR an.

Deutsche Telekom gewährte am 13.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,45 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,25 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,19 Prozent auf 28.023,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 26.390,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 11.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Deutsche Telekom veröffentlicht werden. Deutsche Telekom dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 10.08.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 1,45 EUR je Aktie in den Deutsche Telekom-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com