Deutsche Telekom Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Deutsche Telekom

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Deutsche Telekom-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 26,32 EUR ab.

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 26,32 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bisher bei 26,27 EUR. Bei 26,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 837.392 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,02 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.09.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,66 Prozent hinzugewinnen. Bei 19,52 EUR fiel das Papier am 06.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Telekom-Aktie 34,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Deutsche Telekom-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,770 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,852 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 32,64 EUR je Deutsche Telekom-Aktie aus.

Am 08.08.2024 lud Deutsche Telekom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,42 EUR, nach 0,31 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 28,39 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 27,22 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2024 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,80 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

