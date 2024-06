Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Dienstagvormittag im Minus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 22,13 EUR ab.

Der Deutsche Telekom-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 2,3 Prozent auf 22,13 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie gab in der Spitze bis auf 22,00 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,01 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.513.391 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 24.01.2024 markierte das Papier bei 23,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie. Am 09.08.2023 gab der Anteilsschein bis auf 18,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,770 EUR an Deutsche Telekom-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,888 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Telekom-Aktie bei 29,23 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Telekom am 16.05.2024. Es stand ein EPS von 0,40 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 3,09 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 27,94 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 27,82 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 08.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,81 EUR fest.

