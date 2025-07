Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Dienstagmittag mit Kursabschlägen

Blick auf Deutsche Telekom-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Das Papier von Deutsche Telekom befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 30,40 EUR ab.

Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 30,40 EUR. Das Tagestief markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 30,20 EUR. Bei 30,58 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 898.124 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 35,91 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Telekom-Aktie 18,13 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.08.2024 bei 23,47 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie 22,80 Prozent sinken.

Deutsche Telekom-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,900 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,02 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 39,43 EUR.

Deutsche Telekom veröffentlichte am 15.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 EUR gegenüber 0,40 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 29,76 Mrd. EUR im Vergleich zu 27,94 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Deutsche Telekom-Bilanz für Q2 2025 wird am 07.08.2025 erwartet. Am 06.08.2026 wird Deutsche Telekom schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

In der Deutsche Telekom-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,97 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

