Deutsche Telekom Aktie News: Anleger schicken Deutsche Telekom am Mittag ins Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Das Papier von Deutsche Telekom konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 23,79 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 23,79 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie zog in der Spitze bis auf 23,83 EUR an. Bei 23,74 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Deutsche Telekom-Aktie belief sich zuletzt auf 688.089 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,83 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.07.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.08.2023 (18,50 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,894 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Telekom 0,770 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,39 EUR.

Deutsche Telekom veröffentlichte am 16.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,09 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 27,94 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,82 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Deutsche Telekom-Bilanz für Q2 2024 wird am 08.08.2024 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,85 EUR je Deutsche Telekom-Aktie belaufen.

