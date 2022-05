Deutsche Telekom Aktie News: Anleger greifen bei Deutsche Telekom am Nachmittag zu

Das Papier von Deutsche Telekom konnte um 05.05.2022 16:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 17,72 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 17,80 EUR aus. Bei 17,75 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.705.531 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 18,92 EUR markierte der Titel am 19.08.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,47 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 23,84 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Telekom am 24.02.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,26 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,35 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 28.934,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Telekom einen Umsatz von 27.622,00 EUR eingefahren.

Deutsche Telekom wird die nächste Bilanz für Q1 2022 voraussichtlich am 13.05.2022 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2023-Bilanz von Deutsche Telekom rechnen Experten am 11.05.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,49 EUR je Aktie belaufen.

