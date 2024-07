Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom zieht am Nachmittag an

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 23,88 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 23,88 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 24,00 EUR. Bei 23,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 2.083.193 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 24,00 EUR erreichte der Titel am 05.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.08.2023 gab der Anteilsschein bis auf 18,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 22,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Deutsche Telekom-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,770 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,894 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,39 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Telekom am 16.05.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,09 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 27,94 Mrd. EUR – ein Plus von 0,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Telekom 27,82 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Deutsche Telekom am 08.08.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Telekom im Jahr 2024 1,85 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

