US-Marktbericht

Der Schlagabtausch in Sachen Zöllen verschärft sich. Die Börsen werden zum Spielball

Der Dow Jones eröffnete 0,68 Prozent niedriger bei 37.387,91 Punkten. Danach wechselte er häufig zwischen Gewinn- und Verlustzone, bevor er am Abend einen kräftigen Sprung hinlegte.

Für den NASDAQ Composite ging es bereits zur Startglocke dagegen um 0,18 Prozent auf 15.295,44 Zähler aufwärts und dann baut er die Gewinne sichtlich aus, zeitweise geht es um neun Prozent nach oben. Der marktbreite S&P 500 zeigt sich ebenfalls mit einem deutlichen Plus, nachdem er zu Beginn 0,35 Prozent auf 4.965,28 Punkte nachgab.



Zoll-Spirale: China erhöht Abgaben auf US-Güter

Als Antwort auf weitere US-Zölle in Höhe von 50 Prozent hat Peking Gegenzölle im gleichen Umfang verkündet. Die zunächst auf 34 Prozent angelegte Sonderzölle auf alle US-Einfuhren sollen nun 84 Prozent betragen und am Donnerstag in Kraft treten. Daraufhin gerieten nicht nur die vorbörslichen US-Aktienkurse unter Druck, auch der Ölpreis als Indikator für die globale Konjunktur sackte kräftig ab. Zwischenzeitlich hatten Anleger noch auf eine Beruhigung der Lage gehofft. Denn China fordert laut staatlicher Medienagentur Xinhua zum Dialog und zur Zusammenarbeit mit den USA auf.

Auch EU gibt Gegenmaßnahmen bekannt

Als Reaktion auf die von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle haben die EU-Mitgliedstaaten Gegenzölle zwischen 10 und 25 Prozent genehmigt. Diese Sonderabgaben auf Importe aus den Vereinigten Staaten sollen in der kommenden Woche in Kraft treten.

Trump legt erneut nach

US-Präsident verteilte am Abend Zuckerbrot und Peitsche. Donald Trump schrieb auf der Plattform Truth Social, er erhöhe den Zollsatz auf Einfuhren aus China mit sofortiger Wirkung auf 125 Prozent.

Zeitgleich verkündete der US-Präsident Ausnahmen: So sollen die Zölle für 75 Länder für 90 Tage aufgehpben werden. Er habe mit seinem Handelsministerium, dem Finanzministerium und dem Handelsbeauftragten gesprochen, dies solle "mit sofortiger Wirkung" umgesetzt werden. Dabei gehe es um Länder, die "auf meinen Rat hin keine Vergeltungsmaßnahmen gegen die Vereinigten Staaten ergriffen haben".

WASHINGTON (dpa-AFX)

Erhebliche Turbulenzen an den Aktienmärkten - Anleihen im Fokus

Für Unruhe sorgt der Rentenmarkt, denn die steigenden Renditen könnten ein Vorgeschmack auf vielleicht steigende Leitzinsen sein, sollte die US-Notenbank auf einen zollbedingten Anstieg der Inflation reagieren müssen. "Die US-Anleihenmärkte erleben ebenfalls einen unglaublich aggressiven Ausverkauf, was die Beweise dafür verstärkt, dass sie ihren traditionellen Status als sicherer Hafen verlieren", urteilt Analyst Henry Allen von der Deutschen Bank. Doch so richtig griffig sind die Erklärungsmuster für den Ausverkauf bei US-Anleihen nicht, wie Händler einräumen.

Möglicherweise fordern Anleger einfach höhere Zinsen für US-Anleihen angesichts der wirtschaftlichen Turbulenzen. Der Verkauf von US-Staatsanleihen ist nicht nur ein Ausdruck des schwindenden Vertrauens der Anleger in die USA. Es wird auch spekuliert, dass die chinesische Regierung gezielt US-Anleihen in den Markt drückt, um Druck auszuüben. Die Deutsche Bank warnt bereits von der Ausweitung des Handelskriegs in einen Finanzkrieg. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen springt um weitere 19 Basispunkte auf 4,45 Prozent nach oben.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires