Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Montagmittag mit roten Vorzeichen

Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 18,78 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie sank bis auf 18,66 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,76 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 1.976.048 Stück.

Am 04.07.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,39 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 3,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 14,47 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 29,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 24,70 EUR an.

Deutsche Telekom ließ sich am 29.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,45 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 26.593,00 EUR, gegenüber 26.593,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Am 10.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 09.11.2023 erwartet.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,50 EUR je Deutsche Telekom-Aktie belaufen.

