Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Donnerstagmittag freundlich

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 26,30 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Deutsche Telekom-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 26,30 EUR nach oben. Die Deutsche Telekom-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 26,32 EUR. Bei 26,03 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 1.201.365 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 05.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,32 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Telekom-Aktie. Bei 19,52 EUR fiel das Papier am 06.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 25,78 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,859 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre 0,770 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 30,59 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie.

Am 08.08.2024 äußerte sich Deutsche Telekom zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,42 EUR gegenüber 0,31 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Deutsche Telekom mit einem Umsatz von insgesamt 28,39 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,31 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.11.2024 terminiert.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,80 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX zum Ende des Mittwochshandels leichter

Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Verluste

Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit Abgaben