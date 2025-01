Deutsche Telekom Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Deutsche Telekom

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 29,28 EUR ab.

Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 29,28 EUR. In der Spitze büßte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 29,27 EUR ein. Bei 29,29 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 205.882 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 06.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,78 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,12 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 17.04.2024 auf bis zu 20,73 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Verlust von 29,20 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,894 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Telekom 0,770 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 36,36 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Telekom am 14.11.2024 vor. Es stand ein EPS von 0,60 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,39 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 28,50 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 27,56 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Deutsche Telekom dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 26.02.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2026 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Deutsche Telekom-Gewinn in Höhe von 1,86 EUR je Aktie aus.

