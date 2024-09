Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom fällt am Freitagvormittag

Deutsche Telekom im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 26,20 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,3 Prozent auf 26,20 EUR ab. Das Tagestief markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 26,13 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,18 EUR. Bisher wurden via XETRA 126.507 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,42 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,84 Prozent hinzugewinnen. Am 06.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 25,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,770 EUR an Deutsche Telekom-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,859 EUR. Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 30,59 EUR.

Am 08.08.2024 lud Deutsche Telekom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,31 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 28,39 Mrd. EUR im Vergleich zu 27,22 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2024 erfolgen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Telekom ein EPS in Höhe von 1,80 EUR in den Büchern stehen haben wird.

