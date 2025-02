Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom behauptet sich am Freitagnachmittag

So entwickelt sich Deutsche Telekom

Die Aktie von Deutsche Telekom zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 33,00 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der Deutsche Telekom-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 33,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Telekom-Aktie bisher bei 33,16 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 32,95 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.778.404 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.02.2025 bei 33,16 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,73 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 0,770 EUR an Deutsche Telekom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,898 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 37,64 EUR.

Deutsche Telekom ließ sich am 14.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,60 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28,50 Mrd. EUR – ein Plus von 3,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Telekom 27,56 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Deutsche Telekom wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 26.02.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 07.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,86 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Januar 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Deutsche Telekom-Aktie angepasst

Aufschläge in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 am Mittag steigen

Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels leichter