Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom macht am Vormittag Boden gut

Deutsche Telekom im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 32,22 EUR.

Das Papier von Deutsche Telekom konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 32,22 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie zog in der Spitze bis auf 32,45 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,30 EUR. Zuletzt wechselten 438.013 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Bei 35,91 EUR erreichte der Titel am 03.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 21,56 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,00 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Telekom 0,900 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 39,42 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Telekom am 26.02.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,85 EUR, nach -0,21 EUR im Vorjahresvergleich. Deutsche Telekom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 30,93 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 29,37 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2025 erfolgen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Deutsche Telekom möglicherweise am 06.08.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,02 EUR fest.

