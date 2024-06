Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 22,57 EUR ab.

Die Deutsche Telekom-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 22,57 EUR abwärts. Im Tief verlor die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 22,53 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,60 EUR. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 871.654 Stück gehandelt.

Bei 23,40 EUR erreichte der Titel am 24.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 3,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 09.08.2023 auf bis zu 18,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 21,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,770 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,888 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,24 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie aus.

Am 16.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 27,94 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 27,82 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2024 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,81 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

