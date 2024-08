Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Nachmittag nordwärts

Deutsche Telekom im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 24,51 EUR zu.

Die Deutsche Telekom-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 24,51 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 24,55 EUR. Mit einem Wert von 24,42 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.340.786 Stück gehandelt.

Am 08.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 24,55 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,51 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,46 Prozent.

Deutsche Telekom-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,770 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,895 EUR aus. Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 29,59 EUR.

Deutsche Telekom ließ sich am 16.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,09 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 27,94 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,82 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Deutsche Telekom am 08.08.2024 präsentieren.

In der Deutsche Telekom-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,84 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

