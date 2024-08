Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag im Aufwind

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 24,19 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Telekom-Papiere um 09:06 Uhr 1,1 Prozent. Die Deutsche Telekom-Aktie zog in der Spitze bis auf 24,43 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,42 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 334.204 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,43 EUR) erklomm das Papier am 29.07.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.08.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,51 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten Deutsche Telekom-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,770 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,895 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,59 EUR an.

Am 16.05.2024 hat Deutsche Telekom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,40 EUR gegenüber 3,09 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 27,94 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 27,82 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2024 erfolgen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,84 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Ausblick: Deutsche Telekom mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Freundlicher Handel: STOXX 50 bewegt sich zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Handel in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Mittwochshandel im Plus