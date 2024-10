Deutsche Telekom Aktie News: Anleger greifen bei Deutsche Telekom am Mittag zu

So entwickelt sich Deutsche Telekom

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Deutsche Telekom-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 26,56 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Telekom-Papiere um 11:48 Uhr 0,5 Prozent. Die Deutsche Telekom-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 26,57 EUR. Mit einem Wert von 26,44 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 654.172 Deutsche Telekom-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,02 EUR erreichte der Titel am 17.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2023 bei 20,00 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie 24,70 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,858 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Telekom 0,770 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 32,93 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Telekom am 08.08.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,31 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 28,39 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 27,22 Mrd. EUR umgesetzt.

Deutsche Telekom wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Telekom im Jahr 2024 1,80 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Zuversicht in Europa: Letztendlich Gewinne im Euro STOXX 50

Handel in Frankfurt: TecDAX notiert zum Handelsende im Minus

September 2024: Experten empfehlen Deutsche Telekom-Aktie mehrheitlich zum Kauf