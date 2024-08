Aktie im Blick

Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom legt am Vormittag zu

09.08.24 09:22 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 24,42 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 24,42 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 24,46 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,39 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 158.228 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer. Am 08.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 24,56 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Telekom-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,51 EUR am 11.08.2023. Mit einem Kursverlust von 24,19 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Deutsche Telekom-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,770 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,895 EUR belaufen. Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 29,59 EUR. Deutsche Telekom gewährte am 16.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,40 EUR gegenüber 3,09 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Telekom im vergangenen Quartal 27,94 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Telekom 27,82 Mrd. EUR umsetzen können. Die Deutsche Telekom-Bilanz für Q3 2024 wird am 14.11.2024 erwartet. Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom im Jahr 2024 1,84 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie Starkes Neukundenwachstum: Deutsche Telekom schraubt Jahresprognose nach oben - Aktie im Plus Gewinne in Frankfurt: DAX letztendlich stärker Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung mit Gewinnen

