Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Freitagvormittag höher

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Telekom-Papiere um 09:22 Uhr 1,5 Prozent. Bei 19,10 EUR markierte die Deutsche Telekom-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,03 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 780.806 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 04.07.2022 markierte das Papier bei 19,39 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Telekom-Aktie somit 1,51 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 14,47 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Telekom-Aktie 32,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 24,70 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Telekom am 29.08.2022 vor. Es stand ein EPS von 0,45 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,45 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 26.593,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 26.593,00 EUR.

Am 10.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Deutsche Telekom rechnen Experten am 09.11.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 1,52 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Deutsche Telekom-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

T-Mobile-Aktie stärker: T-Mobile US trennt sich von Festnetzsegment - für einen Dollar

Nach Starlink-T-Mobile-Ankündigung: Stellt Apple morgen Satellitenkommunikation für das iPhone vor?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG

Bildquellen: Deutsche Telekom