Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag im Aufwind

Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Deutsche Telekom-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 26,65 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 26,65 EUR zu. Die Deutsche Telekom-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 26,65 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,56 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 106.839 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,02 EUR) erklomm das Papier am 17.09.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,39 Prozent hinzugewinnen. Bei 20,00 EUR fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 24,95 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten Deutsche Telekom-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,770 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,858 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 32,93 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie aus.

Am 08.08.2024 hat Deutsche Telekom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,31 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 28,39 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 27,22 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Deutsche Telekom am 14.11.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie in Höhe von 1,80 EUR im Jahr 2024 aus.

