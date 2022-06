Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie verlor um 10.06.2022 16:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 18,15 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie sank bis auf 18,12 EUR. Bei 18,57 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.373.551 Deutsche Telekom-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.06.2022 bei 19,31 EUR. 5,99 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 14,47 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Telekom-Aktie bei 24,04 EUR.

Deutsche Telekom gewährte am 13.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,45 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,25 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 28.023,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 26.390,00 EUR umgesetzt.

Deutsche Telekom dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 11.08.2022 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 10.08.2023 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,54 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Telekom-Aktie schließt schwächer: Deutsche Telekom kontert 'StreamOn'-Verbot mit neuem Tarifmodell

Mai 2022: Das sind die Expertenmeinungen zur Deutsche Telekom-Aktie

O2-Aktie gibt nach: O2 steht wohl beim Mobilfunk-Netzausbau unter Druck

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com