Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom schiebt sich am Vormittag vor

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Das Papier von Deutsche Telekom legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 23,77 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 23,77 EUR zu. Die Deutsche Telekom-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 23,79 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 23,74 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Telekom-Aktie belief sich zuletzt auf 195.572 Aktien.

Am 08.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 24,02 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,05 Prozent hinzugewinnen. Am 09.08.2023 gab der Anteilsschein bis auf 18,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 22,16 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,770 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,894 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Telekom-Aktie wird bei 29,39 EUR angegeben.

Deutsche Telekom ließ sich am 16.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,40 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,09 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 27,94 Mrd. EUR – ein Plus von 0,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Telekom 27,82 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2024 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,85 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

