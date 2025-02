Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Dienstagmittag stärker

Aktie im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 33,56 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Deutsche Telekom konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 33,56 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Telekom-Aktie bisher bei 33,64 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,35 EUR. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.037.103 Stück gehandelt.

Bei 33,64 EUR markierte der Titel am 11.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 0,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,73 EUR. Dieser Wert wurde am 18.04.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Telekom-Aktie 61,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Deutsche Telekom-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,770 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,898 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 37,64 EUR aus.

Am 14.11.2024 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,60 EUR gegenüber 0,39 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Deutsche Telekom mit einem Umsatz von insgesamt 28,50 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,56 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,43 Prozent gesteigert.

Deutsche Telekom dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 26.02.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 07.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Deutsche Telekom.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,86 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: Zum Handelsende Gewinne im DAX

Freundlicher Handel: LUS-DAX schlussendlich im Plus

Börse Europa in Grün: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester