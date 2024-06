Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom macht am Dienstagvormittag Boden gut

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 22,68 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Deutsche Telekom-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 22,68 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie zog in der Spitze bis auf 22,70 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,67 EUR. Bisher wurden via XETRA 238.369 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.01.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 3,17 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,50 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Verlust von 18,42 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,888 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Telekom 0,770 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,39 EUR je Deutsche Telekom-Aktie an.

Deutsche Telekom gewährte am 16.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,09 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,42 Prozent auf 27,94 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 27,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Deutsche Telekom dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 präsentieren.

In der Deutsche Telekom-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,81 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

