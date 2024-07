Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Deutsche Telekom. Zuletzt sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 23,93 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die Deutsche Telekom-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 23,93 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 23,93 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 23,92 EUR. Zuletzt wechselten 142.077 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Bei 24,02 EUR erreichte der Titel am 08.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Telekom-Aktie somit 0,37 Prozent niedriger. Am 09.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,50 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie 22,68 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten Deutsche Telekom-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,770 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,888 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,39 EUR.

Am 16.05.2024 lud Deutsche Telekom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,40 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 3,09 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 27,94 Mrd. EUR – ein Plus von 0,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Telekom 27,82 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,84 EUR je Aktie in den Deutsche Telekom-Büchern.

Redaktion finanzen.net

