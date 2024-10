Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verliert am Freitagvormittag

Kurs der Deutsche Telekom

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 27,14 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 27,14 EUR. Im Tief verlor die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 27,12 EUR. Bei 27,19 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 141.652 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.10.2024 bei 27,32 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Telekom-Aktie somit 0,66 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,00 EUR am 24.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,770 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,858 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 32,93 EUR.

Am 08.08.2024 hat Deutsche Telekom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,42 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,31 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Telekom im vergangenen Quartal 28,39 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Telekom 27,22 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Deutsche Telekom am 14.11.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,80 EUR je Aktie in den Deutsche Telekom-Büchern.

