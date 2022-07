Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag mit Einbußen

Die Aktie notierte um 12.07.2022 16:22:01 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 19,15 EUR. Bei 18,95 EUR markierte die Deutsche Telekom-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,26 EUR. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.716.584 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 19,39 EUR erreichte der Titel am 04.07.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 1,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,47 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 32,35 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 24,49 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Telekom am 13.05.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,45 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,25 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 28.023,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 26.390,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 11.08.2022 terminiert. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 10.08.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Telekom einen Gewinn von 1,42 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Deutsche Telekom-Aktie: Was Analysten im Juni vom Papier halten

Deutsche Telekom-Aktie leichter: KKR-Bündnis führt wohl im Bieterrennen um Funkmastsparte

Wertvollste Unternehmen: Saudi Aramco stößt Apple im ersten Halbjahr vom Thron

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG

Bildquellen: Deutsche Telekom