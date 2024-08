Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom zeigt sich am Montagvormittag gestärkt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Deutsche Telekom-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 24,75 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 24,75 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Telekom-Aktie bisher bei 24,78 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,74 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 151.444 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 12.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,78 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,77 EUR. Dieser Wert wurde am 12.08.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 24,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Deutsche Telekom-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,770 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,895 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Telekom-Aktie bei 29,59 EUR.

Deutsche Telekom veröffentlichte am 08.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Telekom ein EPS von 0,31 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 28,39 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 27,22 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 14.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Deutsche Telekom veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,84 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Top-Verdiener im DAX: So hoch sind die Gehälter der Vorstände

Optimismus in Frankfurt: DAX schließt in der Gewinnzone

Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX gibt schlussendlich nach