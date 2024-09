Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom macht am Freitagmittag Boden gut

Deutsche Telekom im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 26,64 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 26,64 EUR. Bei 26,85 EUR markierte die Deutsche Telekom-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 26,59 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Telekom-Aktie belief sich zuletzt auf 1.160.173 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.09.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 0,79 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 06.10.2023 auf bis zu 19,52 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 26,73 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,770 EUR an Deutsche Telekom-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,860 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 31,93 EUR an.

Am 08.08.2024 äußerte sich Deutsche Telekom zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,42 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,31 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 28,39 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 27,22 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 14.11.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Telekom im Jahr 2024 1,80 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

