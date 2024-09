Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag mit Kursplus

So bewegt sich Deutsche Telekom

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Deutsche Telekom. Zuletzt stieg die Deutsche Telekom-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 26,76 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,7 Prozent auf 26,76 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf 26,85 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,59 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.493.204 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 13.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 26,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Kursplus von 0,34 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,52 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 27,06 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,770 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,860 EUR je Deutsche Telekom-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,93 EUR je Deutsche Telekom-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Telekom am 08.08.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,42 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,31 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28,39 Mrd. EUR – ein Plus von 4,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Telekom 27,22 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Deutsche Telekom-Bilanz für Q3 2024 wird am 14.11.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,80 EUR fest.

