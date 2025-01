Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gewinnt am Mittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 30,13 EUR zu.

Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 30,13 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Telekom-Aktie bisher bei 30,16 EUR. Mit einem Wert von 29,84 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 1.565.153 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 30,78 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 2,16 Prozent Luft nach oben. Am 17.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,73 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 31,20 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Deutsche Telekom-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,770 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,898 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 36,64 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Telekom am 14.11.2024 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,39 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 28,50 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,56 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Deutsche Telekom wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 26.02.2025 vorlegen. Am 07.05.2026 wird Deutsche Telekom schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Telekom im Jahr 2024 1,87 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Börse Frankfurt: DAX zeigt sich zum Handelsende schwächer

XETRA-Handel LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Montagshandels schwächer

Minuszeichen in Europa: STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter