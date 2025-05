Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Mittag fester

Kurs der Deutsche Telekom

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Telekom-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die Deutsche Telekom-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 31,81 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Telekom-Aktie sogar auf 32,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,61 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.641.193 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (35,91 EUR) erklomm das Papier am 03.03.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,89 Prozent. Am 30.05.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 32,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Deutsche Telekom-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,00 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 39,50 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Telekom am 26.02.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,85 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,21 EUR je Aktie erzielt worden. Deutsche Telekom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 30,93 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 29,37 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Deutsche Telekom wird am 15.05.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 06.08.2026.

In der Deutsche Telekom-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,00 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

