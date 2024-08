Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag im Aufwind

Deutsche Telekom im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Zuletzt sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 24,86 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Telekom zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 24,86 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 24,86 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 24,78 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 144.036 Deutsche Telekom-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.08.2024 auf bis zu 24,86 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,00 Prozent hinzugewinnen. Am 16.08.2023 gab der Anteilsschein bis auf 18,84 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 31,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,770 EUR an Deutsche Telekom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,898 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,59 EUR aus.

Am 08.08.2024 lud Deutsche Telekom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,31 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 28,39 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Telekom einen Umsatz von 27,22 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.11.2024 terminiert.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,84 EUR je Deutsche Telekom-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

