Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Deutsche Telekom. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 27,46 EUR zu.

Um 15:52 Uhr wies die Deutsche Telekom-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 27,46 EUR nach oben. Die Deutsche Telekom-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 27,53 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,22 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.776.452 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 14.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,53 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,25 Prozent. Bei 20,00 EUR fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Deutsche Telekom seine Aktionäre 2023 mit 0,770 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,855 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Telekom-Aktie bei 32,93 EUR.

Deutsche Telekom ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Telekom 0,31 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,31 Prozent auf 28,39 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 27,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Deutsche Telekom-Bilanz für Q3 2024 wird am 14.11.2024 erwartet.

Experten taxieren den Deutsche Telekom-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,80 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

KW 41: Tops und Flops der TecDAX-Aktien in der vergangenen Woche

KW 41: So bewegten sich die 40 DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse Europa: Anleger lassen STOXX 50 letztendlich steigen