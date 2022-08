Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Montagvormittag stärker

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 18,83 EUR. Bei 18,85 EUR erreichte die Deutsche Telekom-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 152.252 Deutsche Telekom-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 19,39 EUR erreichte der Titel am 04.07.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 2,90 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (14,47 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 30,14 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 24,67 EUR je Deutsche Telekom-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Telekom am 13.05.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Telekom ein EPS von 0,45 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Telekom im vergangenen Quartal 28.023,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Telekom 26.593,00 EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Deutsche Telekom am 10.11.2022 präsentieren. Am 09.11.2023 wird Deutsche Telekom schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 1,46 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

