Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag mit positiven Vorzeichen

So entwickelt sich Deutsche Telekom

Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 27,79 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 1,1 Prozent auf 27,79 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Telekom-Aktie bisher bei 27,90 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,65 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.905.835 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.10.2024 markierte das Papier bei 27,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 0,40 Prozent Luft nach oben. Bei 20,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Telekom-Aktie 38,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Deutsche Telekom-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,770 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,858 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 32,93 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie.

Am 08.08.2024 hat Deutsche Telekom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,31 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 28,39 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 27,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 14.11.2024 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Telekom ein EPS in Höhe von 1,80 EUR in den Büchern stehen haben wird.

