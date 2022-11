Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 18,99 EUR zu. Die Deutsche Telekom-Aktie zog in der Spitze bis auf 19,17 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,90 EUR. Bisher wurden heute 4.692.218 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt.

Bei 19,80 EUR markierte der Titel am 04.11.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Telekom-Aktie somit 4,07 Prozent niedriger. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 14,47 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 31,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 25,44 EUR an.

Am 10.11.2022 äußerte sich Deutsche Telekom zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 0,27 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Deutsche Telekom mit einem Umsatz von insgesamt 28.979,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26.877,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,82 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Deutsche Telekom am 23.02.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Deutsche Telekom rechnen Experten am 22.02.2024.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom im Jahr 2022 1,53 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

