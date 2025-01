Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verzeichnet am Donnerstagnachmittag kaum Ausschläge

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Im XETRA-Handel kam die Deutsche Telekom-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 30,02 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 30,02 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 30,09 EUR. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Telekom-Aktie ging bis auf 29,55 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 29,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.999.065 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.12.2024 auf bis zu 30,78 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,53 Prozent hinzugewinnen. Bei 20,73 EUR fiel das Papier am 17.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,770 EUR an Deutsche Telekom-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,898 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Telekom-Aktie bei 36,64 EUR.

Deutsche Telekom ließ sich am 14.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 0,39 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Telekom im vergangenen Quartal 28,50 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Telekom 27,56 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 26.02.2025 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 07.05.2026 dürfte Deutsche Telekom die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,87 EUR je Deutsche Telekom-Aktie belaufen.

