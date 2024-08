Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom schiebt sich am Freitagmittag vor

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 25,05 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Deutsche Telekom-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 25,05 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Telekom-Aktie sogar auf 25,06 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,98 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Telekom-Aktie belief sich zuletzt auf 752.301 Aktien.

Am 14.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,95 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,40 Prozent hinzugewinnen. Am 18.08.2023 gab der Anteilsschein bis auf 18,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 24,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,770 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,898 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Telekom-Aktie bei 29,59 EUR.

Deutsche Telekom veröffentlichte am 08.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,31 EUR je Aktie vermeldet. Deutsche Telekom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28,39 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 27,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Deutsche Telekom dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 präsentieren.

In der Deutsche Telekom-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,84 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

