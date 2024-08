Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom präsentiert sich am Nachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 25,09 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 25,09 EUR zu. Die Deutsche Telekom-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 25,15 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,98 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.756.618 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 16.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 25,15 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,88 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 24,76 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,898 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Telekom 0,770 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,59 EUR.

Am 08.08.2024 legte Deutsche Telekom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,42 EUR, nach 0,31 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 27,22 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 28,39 Mrd. EUR ausgewiesen.

Deutsche Telekom dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Telekom einen Gewinn von 1,84 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

