Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Montagmittag mit Einbußen

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Deutsche Telekom-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 26,78 EUR ab.

Das Papier von Deutsche Telekom befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 26,78 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 26,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 818.520 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,85 EUR erreichte der Titel am 13.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.10.2023 bei 19,52 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,860 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Telekom 0,770 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 32,58 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie aus.

Am 08.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,31 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 28,39 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 27,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2024 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,80 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

